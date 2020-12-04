В Совфеде заговорили об увеличении окладов учителям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Совете Федерации заговорили об увеличении зарплат педагогическим работникам. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила необходимость данного шага.

- Мы наблюдаем подвижки в единой системе оплаты труда педагогов. Был принят закон об оплате труда государственных и муниципальных учреждений. Следующим шагом должно стать увеличение должностных окладов в зарплате педагогических работников, - цитирует ее слова ФАН.

Стоит отметить, что 9 ноября президентом был подписан документ, согласно которому правительство сможет утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы.

В частности, будут решаться вопросы установления окладов, зарплатных станок и стимулирующих выплат.

Тем временем, в Росстате посчитали зарплаты россиян с января по сентябрь 2020 года. Самые большие выплаты зафиксированы на Чукотке — 116,4 тыс. рублей. А в Ивановской области получают меньше всего - 27,4 тыс.рублей, сообщает RT.