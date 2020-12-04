Минэкономразвития: Отели без персонала и беспилотное такси могут появиться в 2021 году как эксперимент

Минэкономразвития в 2021 году представит беспилотное такси в качестве эксперимента
Фото: Иван МАКЕЕВ
Несколько экспериментальных разработок Минэкономразвития России в сфере искусственного интеллекта могут увидеть свет в следующем году. В их числе отели без персонала и беспилотное такси.
«В рамках базового закона "Об экспериментальных правовых режимах", разработанного Минэкономразвития, в 2021 году планируется запустить девять экспериментов, которые позволят россиянам получать более качественные и недорогие сервисы», - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Четыре из заявленных девяти проектов связаны с внедрением искусственного интеллекта. Например, гостиницы будут «узнавать» гостей по биометрическим данным. Однако в министерстве подчеркнули, что сегодня работа с биометрией граждан законодательно ограничена.
Еще одной наработкой станет медицинский продукт, который представляет собой систему поддержки принятия врачебных решений. Пока в законе на это тоже есть барьеры.
Все инновационные продукты были разработаны без участия бюджетных денег - это инициатива отечественных IT-компаний, сообщил заместитель главы МЭР Владислав Федулов.
Пока все они будут тестироваться в качестве эксперимента. Но нормативная база под них разрабатывается в режиме нон-стоп, добавили в Минэкономразвития.