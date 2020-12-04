Минэкономразвития: Отели без персонала и беспилотное такси могут появиться в 2021 году как эксперимент

Минэкономразвития в 2021 году представит беспилотное такси в качестве эксперимента Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько экспериментальных разработок Минэкономразвития России в сфере искусственного интеллекта могут увидеть свет в следующем году. В их числе отели без персонала и беспилотное такси.

«В рамках базового закона "Об экспериментальных правовых режимах", разработанного Минэкономразвития, в 2021 году планируется запустить девять экспериментов, которые позволят россиянам получать более качественные и недорогие сервисы», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Четыре из заявленных девяти проектов связаны с внедрением искусственного интеллекта. Например, гостиницы будут «узнавать» гостей по биометрическим данным. Однако в министерстве подчеркнули, что сегодня работа с биометрией граждан законодательно ограничена.

Еще одной наработкой станет медицинский продукт, который представляет собой систему поддержки принятия врачебных решений. Пока в законе на это тоже есть барьеры.

Все инновационные продукты были разработаны без участия бюджетных денег - это инициатива отечественных IT-компаний, сообщил заместитель главы МЭР Владислав Федулов.

Пока все они будут тестироваться в качестве эксперимента. Но нормативная база под них разрабатывается в режиме нон-стоп, добавили в Минэкономразвития.