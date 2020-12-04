Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи на окраине Волоколамска

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка в Волоколамске.

- Задержан подозреваемый в совершении преступления на окраине СНТ "Малахит". Мужчина 1980 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы, - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

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