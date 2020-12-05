Ученые назвали способы для продления жизни на 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Практически все в нашей жизни имеет свои последствия - негативные или положительные. О том, какие же факторы способны помочь людям продлить жизнь на 10 лет, выяснила группа американских ученых.

По их мнению, всего простые четыре привычки могут помочь повлиять благотворно на организм. Об исследовании сообщает Express.

Авторы материала рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. По их мнению, именно такое питание снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Также следует постараться меньше нервничать и снизить уровень стресса. Лучше всего побольше испытывать в жизни радостные моменты. Кроме эмоционального состояния следует позаботиться и о физическом. Ученые предлагают отказаться от алкоголя и курения.