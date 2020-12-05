Девушка спустя 20 лет нашла свой забытый в шкафу рюкзак, набитый деньгами и удивилась находке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка по имени Сьюзан рассказала свою удивительную историю о том, как случайно нашла в своем шкафу рюкзак набитый деньгами. Подробности она написала на портале Reddit.

Будучи школьницей девушка пыталась самостоятельно заработать денег. По словам юзерши, в рамках рождественской акции ученикам начальной школы предложили продавать соседям свечи. Обходя всех потенциальных клиентов, которые готовы заплатить за вещицу, Сьюзан собирала деньги и записывала имена и количество свечей, которое необходимо будет доставить им к празднику.

Однако плохая память сыграла с ней злую шутку. Спустя 20 лет уже взрослая рассказчица случайно наткнулась в своей комнате на школьный рюкзак. Он был слишком объемный и тяжелый. Заглянув в него Сьюзан увидела в нем много денег. Там же она обнаружила тот самый блокнот с именами заказчиках и цифрами.

Позже мать объяснила девушке, что та нашла деньги соседей, которые давно заплатили за свечи. Однако из-за проблем со здоровьем школьницы так и не получили свои заказы. В результате матери пришлось возвращать деньги всем несостоявшимся клиентам из собственного кармана, поскольку найти рюкзак с деньгами на тот момент не удалось. Женщина в шутку напомнила дочери, что теперь "клад" принадлежит ей.