Последние новости на утро 5 декабря 2020: Вооруженные мужчины пытались прорваться на территорию России с Украины

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 5 декабря 2020 года: Вооруженные мужчины попытались прорваться на территорию России со стороны Украины. Неизвестные двигались со стороны Украины группой из трех человек, а при попытке их задержания оказали вооруженное сопротивление. Пограничники РФ пресекли попытку незаконного пересечения границы, в результате перестрелки один из нарушителей погиб, остальным удалось скрыться. На данный момент проводятся необходимые оперативно-следственные действия.

Дональд Трамп подписал "акт Родченкова", предусматривающий международное уголовное преследование за случаи "допингового сговора на соревнованиях".

ООН предупредила, что в 2021 году миру может грозить наступление тяжелейшего гуманитарного кризиса впервые за последние 75 лет. Причиной всему грозит стать отказ стран финансировать Всемирную продовольственную программу организации.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию главной спортивной звезды 2020 года по версии "Би-би-си". Спортсмен единственный представитель от России, кто оказался в списке издания.

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому "ценой унижения" попытаться закончить войну в Донбассе. Для стабилизации обстановки он считает, что Зеленскому нужно встать на колени перед российским лидером Владимиром Путиным.