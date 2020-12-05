В России появится новое оружие для борьбы с беспилотниками врага

В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками врага. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские предприятия начали разработку новейшего комплекса для отслеживания беспилотных объектов.

"С ноября ведется разработка беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора, который будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны", - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Работы стали вестись после многочисленных попыток беспилотников других государств провести разведку вдоль российских границ.

Разработка комплекса ведется на основе имеющихся наработок, поэтому он будет создан в короткие сроки.

На данный момент в России имеются в основном разведывательные беспилотники - "Орлан-10", "Леер" и другие.

Ударными позиционируются разработки группы "Кронштадт" - "Орион". Кроме того, Вооруженные силы располагают малоразмерными дронами-камикадзе "Куб и "Ланцет".

Напомним, что за последние месяцы Минобороны неоднократно фиксировало приближение к российской границе беспилотников США, Норвегии и Великобритании.

Также беспилотники активно использовались и в Нагорном-Карабахе в сентябре-ноябре этого года, за что противостояние прозвали «войной дронов»