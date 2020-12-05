"Локомотив" сыграл дома с казанским "Рубином". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился матч 17 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" на своем поле принимал казанский "Рубин". И добился победы со счетом 3:1.

Счет в поединке уже на 3-й минуте открыл корейский полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом. "Локомотив" смог отыграться уже в середине первого тайма. На 20-й минуте Владислав Игнатьев после розыгрыша штрафного смог пробить по мячу, который выронил из рук вратарь казанцев Никита Медведев. Первая половина матча так и завершилась - вничью 1:1.

В самом начале второго тайма "Локомотив" получил преимущество в одного игрока - Иван Игнатьев, форвард "Рубина", получил вторую желтую карточку и покинул поле. А на 68-й минуте матча "Локо" забил гол с пенальти. Отличился Антон Миранчук. Решение было принято после просмотра видеоповтора.

На 85-й минуте "Локо" забил третий мяч - дубль оформил Владислав Игнатьев. Этот гол стал последним в поединке - "Локомотив" поднялся на 5 место в чемпионате России с 28 очками. "Рубин" при 24 баллах - на 9 месте пока что.

Следующая игра у "Рубина" - 13 декабря в гостях против "Тамбова". А "Локомотив" в этот же день поедет в гости к "Краснодару". А 17 декабря - последняя игра 2020 года против "Химок" в гостях.