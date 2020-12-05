Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех» Фото: REUTERS

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех». В обмен решили включить и тех, кто попал в плен еще до недавних боевых столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщил глава армянского правительства Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

- Важнейшей задачей в настоящее время является возвращения пленных. Надо отметить, что здесь есть определенный прогресс. Ереван и Баку уже согласовали принцип обмена «всех на всех», - объяснил политик.

Премьер-министр Армении указал на другую возникшую проблему – поиск без вести пропавших. Так, с начала ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военнослужащих. Около 500 в настоящее время находятся на этапе опознания. Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. Семьям уже передали 135 тел погибших.

Напомним, что 9 ноября лидеры России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе. Стороны договорились обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.