Кравчук завил о планах Киева ужесточить санкции против России

Экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук в очередной раз пригрозил России введением санкций из-за ситуации в Донбассе.

По словам политика, что спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) добиться каких-либо значительных подвижек в решении вопроса так и не удалось. В связи с этим, по ему мнению. Киеву необходимо поменять свою тактику действий. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина-24".

Политик также предложил отключить Россию от SWIFT.