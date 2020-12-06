Три человека погибли при крушении рейсового автобуса в овраг в Мексике Фото: REUTERS

В штате Чьяпас на юге Мексики произошло серьезное ДТП. Рейсовый автобус с людьми в салоне рухнул в овраг.

Как сообщает газета El Universal со ссылкой на региональную спасательную службу, в результате случившегося в муниципалитете Какаоатан погибли три человека и еще 16 пассажиров пострадали.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стало превышение водителем транспортного средства скорости на трассе, вследствие чего он не справился с управлением. Теперь все детали и обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

Напомним, 4 декабря в Бразилии 17 человек погибли в результате падения автобуса с эстакады в штате Минас-Жерайс. Высота эстакады, с котором упало транспортном средство с пассажирами, составляет примерно 35 метров. Еще 27 граждан получили серьезные травмы, состояние троих из них врачи оценивают как крайне тяжелое.