31 декабря объявили выходным днем еще в трах регионах России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще в трех российских регионах 31 декабря объявлен выходным днем. Соответствующие решение приняли в Чувашии, Костромской и Волгоградской области.

Напомним, Белгородская область стала первым российским регионом, объявившим последний день в году выходным. Распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря подписал врио губернатора Вячеслав Гладков, который ранее отмечал, что все, кто приходит в последний день года на работу, стараются убежать домой пораньше.

Таким образом, на сегодняшний день 31 января объявили выходным днем в десяти российских регионах:

1. Белгородская область

2. Курская область

3. Владимирская область

4. Крым

5. Ставропольский край

6. Татарстан

7. Мурманская область

8. Чувашия

9. Волгоградская область

10. Костромская область

Как писал сайт kp.ru, Кремль оставил на усмотрение региональных властей решение об объявлении 31 декабря выходным днем. Официально последний день в году остается рабочим днем.