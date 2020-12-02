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Решение об объявлении 31 декабря выходным оставили на усмотрение региональных властей

Официально последний день в году остается рабочим
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Решение об объявлении 31 декабря выходным оставили на усмотрение региональных властей

Решение об объявлении 31 декабря выходным оставили на усмотрение региональных властей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кремль оставил на усмотрение региональных властей решение об объявлении 31 декабря выходным днем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что официально последний день в году остается рабочим днем.

«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», - сказал в ходе брифинга представитель Кремля

Напомним, Белгородская область стала первым российским регионом, объявившим 31 декабря выходным днем. Распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря подписал врио губернатора Вячеслав Гладков, который ранее сообщал, что не видит никаких проблем в том, чтобы сделать последней день в году выходным, отмечая при этом, что все, кто приходит в этот день на работу, стараются убежать домой пораньше.