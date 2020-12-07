ЕС одобрил учреждение санкционного режима по аналогии с «законом Магнитского»

Фото: European Commission / Facebook

Главы МИД Евросоюза одобрили учреждение универсального санкционного режима по аналогии с американским «законом Магнитского», который будет официально создан после публикации этого решения. Ожидается, что это произойдет 10 декабря.

Заседание министров проходило в онлайн-формате. Обсуждаемый механизм касается нарушений прав человека в третьих странах.

Санкции в его рамках будут вводить отдельными решениями. Для этого потребуется единогласное одобрение всеми странами союза.

В США с 2012 года действует так называемый «закон Магнитского». Он нацелен на введение персональных санкции против людей, которые, по мнению американцев, ответственен за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

В Европе считают, что их аналог «закона Магнитского» будет эффективным «сдерживающим фактором» для нарушителей прав человека.