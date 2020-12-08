Flight International: Россия занимает второе место в по числу военной авиатехники

Самым совершенным российским истребителем издание назвало Су-57 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская армия располагает вторым по величине парком авиационной техники в мире, уступая в этом вопросе только Вооруженным силам Соединенных Штатов, считает британский профильный журнал Flight International.

«Россия занимает второе место в списке крупнейших операторов военной авиации. На вооружении страны состоит 4143 единицы авиатехники, что составляет 8% общемирового парка военной авиатехники», - говорится в выпущенном им ежегодном справочнике World Air Forces 2021.

По оценкам британского издания, в этом году в составе российской боевой авиации на 20 самолетов меньше, чем прошлом, однако это все равно составляет десять процентов общемирового парка – 1531 самолет. По числу военных самолетов нашу страну опережают США с 2717 машинами (17% общемирового парка) и Китай, у которого всего на 30 самолетов больше (1571).

Издание также назвало «самым совершенным российским истребителем» многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.