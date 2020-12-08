Трутнев предложил считать жителей Аляски «гражданами Российской империи»

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В качестве ответа госдепартаменту США, который считает родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии, жителей Аляски следует называть «гражданами Российской империи». С таким предложением выступил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в опубликованных на сайте американского госдепартамента правилах проведения розыгрышей грин-карт говорится, что люди, «рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии», а те, кто родился на Южном Сахалине – к России.

«Это очень новая позиция в международной практике», - сказал Трутнев журналистам в Южно-Сахалинске, комментируя эту публикацию госдепа США.

Он добавил, что в России готовы такую позицию «творчески развивать» – например, он сам может «переговорить с министерством иностранных дел Российской Федерации, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», передает ТАСС.