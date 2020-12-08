Мадуро намерен посетить Москву в новом году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своего выступления в Каракасе заявил, что планирует посетить Москву в новом году, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, визит в Россию может состояться весной или летом.

«Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным», - сказал лидер Боливарианской республики.

Кроме того, Николас Мадуро во время встречи с российской делегацией наблюдателей выразил надежду на то, что в Венесуэлу вскоре прибудут «тысячи и миллионы доз» разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V». Он добавил, что испытания этого препарата в республике «проходят с большим успехом», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первую партию российской вакцины против COVID-19 Венесуэла получила в начале октября. В Каракасе это назвали «историческим моментом» для республики.