Венесуэла планирует начать производство разработанной Россией вакцины от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Венесуэла в пятницу, 2 октября, получила первую партию российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции. Сыворотка была доставлена в страну сегодня утром. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Республики Дельси Родригес.

- Это определенно исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявила представитель государства в эфире гостелевидения.

Отмечается, что теперь в планах у Венесуэлы начать производство разработанной Россией вакцины от covid-19.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Россия первая в мире страна, которая изобрела сыворотку против коронавирусной инфекции. Вакцину уже официально зарегистрировали, она прошла все необходимые этапы исследований, показала свою безопасность и эффективность при применении.