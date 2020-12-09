Сестра Ким Чен Ына выступила с угрозами главе МИД Южной Кореи из-за ситуации с коронавирусом

Сестра Ким Чен Ына обратилась с угрозами главе МИД Южной Кореи из-за коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с угрозами главе Министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

Причиной словесных нападок сестры северокорейского лидера стало мнение министра иностранных дел Южной Корее о ситуации с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 на территории КНДР. Сообщается, что Кан Ген Хва объявила на международном форуме в Бахрейне о нежелании Пхеньяна отвечать на призывы Сеула к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы хорошо расслышали сказанное и никогда не забудем ее слов, и ей, возможно, придется как следует за это заплатить», — сказала сестра Ким Чен Ына.

Глава Министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва также подвергла сомнениям официальную информацию КНДР, согласно которой в стране нет ни одного зарегистрированного случая коронавирусной инфекции .

С начала 2020 года в стране введен жесткий карантинный режим для борьбы с эпидемией. Были закрыты все общественные заведения.