В Ереване начались задержания протестующих, требующих отставки Пашиняна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Протестующие в Ереване требуют разговора с Николом Пашиняном, который находится на заседании правительства в здании парламента.

Силовики преградили им путь, сославшись на то, что в кабмине действует особый режим прохода. После полицейские начали задерживать участников мероприятия, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением тридцатилетнего конфликта.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но они оказали безуспешными.

Лишь при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения 10 ноября договорились полностью прекратить огонь и подписать очередной мирный договор, согласно которому они обмениваются пленными и телами погибших, Ереван передает Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в Карабах входят российские миротворцы.

Решение о передачи земель Баку граждане Армении восприняли, как предательство и теперь требуют отставки премьер-министра страны.