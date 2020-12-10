Эксперты спрогнозировали главные цвета 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты из Института цвета в Нью-Джерси спрогнозировали, какие цвета будут самыми популярными в наступающем 2021 году.

Эксперты Института не в первый год верно называют цвета, которые попадают в коллекции самых модных дизайнеров и становятся любимыми у стилистов.

В новом году предпочтительно делать выбор в пользу глубокого серого и ярко-желтого. Данные оттенки выбраны не просто так, в них есть особый смысл. Сочетание серого и желтого, по мнению экспертов, дает людям стойкость и надежду. Они крайне необходимы в условиях пандемии.

Эксперты института много лет анализируют влияние цветов на жизнь людей. Заключение делается на основе социальных, политических и экономических факторов, путем сложных математических расчетов. К выводам прислушиваются стилисты, дизайнеры, которые хотят оставаться на пике моды, сообщает Пятый канал.

Тем временем подавляющее большинство россиян хотели бы отдыхать 31 декабря. Судя по опросу одного из крупных онлайн-сервисов по поиску работы, таких россиян 80%, сообщает ОТР.