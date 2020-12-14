Решетников: Производители сахара, хлеба и муки получат господдержку

Производители сахара, хлеба и муки получат господдержку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с премьер-министром заявил, что производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку.

"По сахару: производители смогут получать льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки", - передает слова Решетникова РИА Новости.

Он также отметил, что Минсельхозу предстоит провести работу по увеличению посевных площадей под сахарную свеклу в следующем году.

Он подчеркнул, что соглашения с российскими производителями сахара и подсолнечного масла должны быть заключены до 20 декабря.

Ранее президент России, оценив ситуацию с ценами на российском рынке, отметил, что стоимость российских продуктов первой необходимости недопустимо высока. Так, Путин обратил внимание главы Минэкономразвития на стоимость муки, сахара, макаронных изделий и подсолнечного масла. Президент подчеркнул, что граждане страны рассчитывают получить поддержку от государства, а получается наоборот. Он отметил, что россияне чаще едят «макароны по-флотски, а не болоньезе».