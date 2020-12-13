Путин: россияне едят не болоньезе, а макароны по-флотски, рост цен на них недопустим

Россияне едят не болоньезе, а макароны по-флотски, рост цен на них недопустим, сказал Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с кабмином раскритиковал рост цен на продукты питания и отметил, что россияне не имеют возможности покупать дорогие макаронные изделия.

"Значит, смотрите... Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве - Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе... - у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну это недопустимо! При таких урожаях", - заявил Путин.

Президент поручил в срочном порядке исправить ситуацию. Также он отметил и рост цен на сахар.

"Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри", - подчеркнул глава государства на совещании, трансляция которого велась на «Россия 1».