В Москве «заминировали» Большой театр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 15 декабря, неизвестные сообщили о «минировании» Большого театра в центре российской столицы. На данный момент помещения проверяют экстренные службы.

Как передает РИА Новости, в экстренных службах Москвы заявили, что после сообщения о «минировании» из здания театра эвакуировали около 500 человек. «Поступило сообщение с угрозой взрыва в Большом театре. Из здания вывели около 500 человек», - говорится в заявлении экстренных служб российской столицы.

Согласно афише, сегодня, 15 декабря, в Большом театре должны были показывать балет «Баядерка» в 19.05.

Напомним, в конце сентября неизвестные сообщили о «минировании» торгового центра «Охотный ряд», который расположен в центре Москвы неподалеку от Большого театра. Массовая волна «минирования» началась в России в середине прошлого года. Заявления об угрозах взрыва поступали в адрес детских садов, школ, зданий судов, а также многих аэропортов и самолетов. Несколько раз из-за сообщений о бомбах на борту, рейсы приходилось экстренно возвращать в аэропорт вылета. Все заявления оказались ложными.