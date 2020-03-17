Неизвестные "заминировали" три вылетевших из Москвы самолета

17 Март 2020 2020-03-17T17:02:06+03:00

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Во вторник, 17 марта, неизвестные сообщили о минировании сразу трех пассажирских самолетов. Рейсы направлялись из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск.

Анонимное сообщение поступило на электронную почту одной из авиакомпаний, сообщил ТАСС источник. Пилоты воздушных судов приняли решение не менять место прилета и благополучно приземлились в штатном режиме. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Сайт kp.ru писал, что в понедельник, 16 марта, сотрудники служб экстренного реагирования проверили в Москве почти 1000 "заминированных" учреждений. Из-за возможных угроз в общей сложности было им пришло оперативно эвакуировать более 15 тысяч человек.

Анонимы сообщили о бомбах в 400 учебных заведениях, 40 медицинских учреждениях, 20 судов, свыше 400 крупных торговых центров и магазинов, а также более чем на 50 станциях метро.

Напомним, волна "лже-минирований" в России началась в конце прошлого года. Чаще "заложниками" информации о взрывных устройствах становятся самолеты, аэропорты, вокзалы, школы, торговые центры, здания судов и другие места массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU