Трамп объяснил неудачные для себя результаты президентских выборов

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп назвал одну из причин неудачных для себя результаты прошедших президентских выборов. По его словам, ему помешали ошибки в работе машин для голосования.

«Огромные проблемы обнаруживаются с машинами для голосования. Там такие сильные отклонения, что это просто смешно», - заявил глава Белого дома.

По мнению Трампа, в машинах для голосования были допущены настолько серьезные ошибки, что «из оглушительной победы» на выборах можно сделать «поражение с небольшим перевесом».

«В США такого быть не должно», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 14 декабря, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков - 270. Демократ получил 306 голосов, что значительно больше обязательного минимума. В то время как Трамп получил 232 голоса.