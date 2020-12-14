Голосование выборщиков в США: Байден существенно опережает Трампа

Выборщики от штата Висконсин заполняют необходимые бумаги во время процедуры голосования на президентских выборах. Фото: REUTERS

Этого понедельника ждали не только в США, но и во всем мире: архаичная, двухступенчатая американская система президентских выборов должна была поставить почти что финальную точку в непростой и порядком затянувшейся схватке Дональда Трампа и Джо Байдена.

Сюрпризов никто и не ожидал: выборщики голосуют только за своих. По последним данным, Байден располагает 202 голосами, его оппонент - 174. Выборщики от спорных штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин поддержали демократа в соответствии с результатами всеобщего голосования 3 ноября. Попытки действующего президента оспорить результаты плебисцита в этих штатах ни к чему не привели.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Перед выборами в каждом штате проводятся региональные партийные съезды. На них и утверждают выборщиков. В результате, на столе губернатора штата оказываются два их списка – от Республиканской и Демократической партий. В этом штате простое большинство избирателей отдало свои голоса за демократов? Значит, губернатор утвердит список выборщиков-демократов, которые и будут представлять на голосовании Коллегии весь штат. Лишь только в Мэне и Небраске предусмотрен немного другой порядок.

Выборщиков утверждают демократы и республиканцы на съездах партий. Фото: REUTERS

На случай болезни или, не дай бог, смерти выборщика предусмотрена процедура его замены. В этом году пришлось менять одного из таких во Флориде: у него нашли симптомы коронавируса.

ОТ 3 ДО 55

Вся выборная арифметика была придумана в далеком 1787 году, когда Конвент утвердил Коллегию выборщиков как способ избрания президента США, а число выборщиков от каждого штата сделал равным числу его представителей в Конгрессе. Пропорции базировались на количестве населения в каждом штате. Наименее населенные штаты получили по 3 выборщика, Флорида и Нью-Йорк – 29, больше всех выборщиков – 55 – Калифорния.

Всего в Коллегии – 538 выборщиков. Для победы Байдену нужна половина - 270 их голосов. Предварительные итоги всенародных выборов показали, что за него проголосуют 306 членов Коллегии.

Сюрпризов никто не ждет - победителем выборов должен быть объявлен Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Выборщики – почти всегда видные партийные функционеры. Например, в этом году от штата Нью-Йорк в их числе - когда-то и сама претендовавшая на президентский пост Хиллари Клинтон, а также ее муж и экс-президент США Билл, в Иллинойсе – мэр Чикаго Лори Лайтфут, прославившаяся столь активной пропагандой карантина, что сама она решила его не соблюдать, и попалась на нелегальном визите к парикмахеру.

Местные и федеральные законы никак не обязывают выборщиков голосовать строго за лидера своей партии. Хотя формальные наказания в виде штрафов они предусматривают. Но шансов на то, что кто-то из выборщиков пойдет против течения, минимальны.

Такое бывало в истории США, но не имело драматических последствий. И даже если сегодня отдельные выборщики (их называют ненадежными или нечестными) и проголосуют совсем за другого кандидата, то не в масштабе, который нужен Трампу – разрыв между их количеством от демократов и республиканцев столь велик, что два, три или даже 36 (ровно столько предполагали эксперты) нарушителей партийной дисциплины не обеспечили республиканцу победы.

ВПЕРЕД, В СТОЛИЦУ!

В столице США, Вашингтоне выборщики не собираются. Они голосуют в столицах своих штатов. Причем в этом году они даже не собирались в одном помещении, а из-за эпидемии коронавируса принимали участие в голосовании дистанционно. Так, например, было решено провести голосование в Неваде. Традиционно они собираются в Капитолиях (так во всех американских штатах называются комплексы парламентов). Лишь в Аризоне в целях безопасности было решено засекретить место проведения голосования.

Cторонница Дональда Трампа пикетирует у здания Сената в Финиксе, штат Аризона. Фото: REUTERS

Происходит процедура голосования в разное время. Последними голосуют далекие Гавайи. Но предварительный итог, как правило, становится известен раньше – когда необходимое количество голосов выборщиков обеспечивают ключевые штаты. Все тот же сценарий, что и в день выборов – победителя объявит пресса.

Протоколы голосования до 23 декабря должны прийти в столицу стран, где 6 января новый состав Конгресса должен будет утвердить результаты этого голосования. И если иск генпрокурора Техаса, настаивающего на непризнании итогов голосования избирателей в ряде ключевых штатов, не будет удовлетворен, то никаких препятствий к тому, что 20 января победитель принесет присягу и переедет в Белый дом, не будет. Ну разве что таковым станет состояние здоровья самого Байдена.