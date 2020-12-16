Миллиардер Питер Нюгард арестован по обвинению в 57 изнасилованиях

Многие жертвы Нюгарда были изнасилованы модельером, когда им было меньше 16 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция канадского города Виннипега в провинции Манитоба арестовала модельера и миллиардера Питера Нюгарда по обвинениям в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах, сообщил телеканал CTV.

57 женщин обратились с иском о сексуальном насилии в суд Южного округа Нью-Йорка. Потерпевшие рассказали, что некоторых из них Нюгард изнасиловал в 1977 году. Двум жертвам на тот момент было 14 лет. По запросу США 79-летнего Нюгарда арестовали, поскольку между Штатами и североамериканскими странами существует двусторонний договор об экстрадиции.

Отдельный иск на Нюгарда подали два его сына. Они сообщили, что в подростковом возрасте отец сказал своей знакомой изнасиловать мальчиков, и она сделала это. Всего у модельера семеро детей от четырёх разных женщин.

Нюгард не признаёт свою вину.

Питер Нюгард основал бренд женской одежды Nygаrd International в 1967 году. В 2020 году ему пришлось покинуть пост после того, как ФБР провела обыски в штаб-квартире компании в рамках расследования о торговле людьми и изнасилованиях.

Первый иск об изнасиловании поступил в 1980 году, однако в материалах дела сказано, что модельер смог его урегулировать. На него также подавали иски о найме обманом, о налоговых махинациях, домашнем насилии. В 2015 и 2017 годах ФБР расследовало дело по обвинении Нюгарда в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В 2019 году дело об изнасиловании шести девочек-подростков младше 16 лет расследовала полиция Багамских островов. Ещё 10 женщин обратились в суд в феврале 2020 года. Они рассказали, что Нюгард изнасиловал их в своей резиденции на Багамах и торговал людьми. К иску о сексуальном насилии в апреле присоединились ещё 36 жертв.