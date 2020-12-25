Власти Турции обязали всех пассажиров, прибывающих в страну на самолете с 28 декабря 2020 года, иметь отрицательный тест на COVID-19. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.Для тех, кто въезжает в страну на наземном транспорте это же правило начнет действовать 30 декабря.«Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну должен будет обязательно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течении последних 72 часов», — Написал Коджа в Twiiter.Всех, у кого нет на руках теста, будут разворачивать на границе.21 декабря Анкара приняла решение о приостановке полетов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР. Там нашли новый штамм коронавируса. По признанию британского Минздрава, он на 50-70% заразнее предыдущих версий.Кстати, Турция стала одним из самых популярных направлений на Новый год у россиян. Несмотря на падение спроса на путевки туда на 15%, она все еще занимает второе место после внутренних направлений.