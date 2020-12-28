За минувшие сутки на территории России выявили 27 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новых инфицированных нашли в 84 российских регионах, сообщает в понедельник, 28 декабря, оперативный штаб по борьбе с пандемией.Наибольшее число новых заражений зафиксировали в Москве (6 253), в Санкт-Петербурге (3 748) и в Московской области (1 606). Отмечается, что у 13,5 процента заболевших нет никаких симптомов коронавируса.Врачи также зарегистрировали за сутки 487 летальных исходов после заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели за один день 20 480 россиян.С начала пандемии коронавирусной инфекции на территории РФ выявлено 3 078 035 случаев заражения во всех субъектах. Жертвами заболевания за весь период стали 55 265 человек, выздоровело 2 471 309 человек.Напомним, российское министерство здравоохранения одобрило применение отечественного препарата \\"Спутник V\\" для вакцинации людей старше 60 лет. Вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет в Москве стартовала с 28 декабря 2020 года.