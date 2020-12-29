Заместитель председателя комитета по международным делам российской Государственной думы Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram неожиданную фотографию, которую «откопала» в старых архивах. Депутат показала своим подписчикам фото с актером и стриптизером Тарзаном и певицей Наташей Королевой.- Вау! Копалась в старых фотографиях и нашла. Еще покопаюсь, может, и с президентом Украины найду, - написала Наталья Поклонская в подписи к публикации.На опубликованном старом снимке депутат Госдумы позирует вместе со звездной парой на фоне большого аквариума. Тарзан (Сергей Глушко) на фото запечатлен в белой рубашке и шляпе, Наташа Королёва стоит в полосатой футболке и очках. Но больше всего пользователей социальной сети восхитил наряд самой Натальи Поклонской: замглавы думского комитета позирует в почти прозрачном платье с открытыми плечами.В комментариях в публикации в Instagram многие пользователи социальной сети отметили, что на снимке Поклонская выглядит очаровательно. Они отметили, что остались под большим впечатлением от необычного снимка.