По разным данным, от 27 до 30 человек погибли при взрыве в аэропорту Адена в Йемене. Десятки человек – пассажиры и персонал аэропорта – получили ранения, сообщил телеканал Al Hadath.Военный источник сообщил СМИ, что причиной взрывов стала атака повстанцев-хуситов. Она была произведена, когда в аэропорту сел самолет правительства с министрами на борту. Они не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта оцеплено военными и полицией.Ранее KP.RU сообщало, что из четырех минометных снарядов – три разорвались в зале прилетов, еще один на взлетно-посадочной полосе. После этого, как сообщают очевидцы, стали звучать выстрелы. А незадолго до взрывов над аэропортом и прилегающими зонами летали беспилотники, добавили СМИ.С 2014 года Йемен находится в состоянии политического кризиса. Шесть лет назад повстанцы-хуситы, которые связаны с властями Ирана, захватили столицу республики Сану.Власти Йемена во главе с президентом Абду Рабби Мансуром Хади были вынуждены скрыться в Саудовской Аравии и открыть там временную штаб-квартиру.