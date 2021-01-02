В России за минувшие сутки зарегистрировали 26 301 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах. Таким образом, по состоянию на субботу, 2 января 2021 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 3 212 637человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.Согласно представленным данным, за минувшие сутки наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5452. В тройке лидеров также остаются Санкт-Петербурге (3742) и Московская область (1564).Среди новых заболевших 14,8 процентов переносят болезнь без каких-либо симптомов. Также, за минувшие сутки зафиксировали 447 летальных исходов, а выздоровело 18 897 человекаЗа весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 58 002 заразившихся, всего вылечились уже 2 599 035 пациента, что составляет 80,9 процента от всех заболевших коронавирусом в России.Напомним, по состоянию на пятницу, 1 января, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 81,94 миллиона. Соединенные Штаты остаются лидером по количеству заболевших. В стране зарегистрировано свыше 20 миллионов случаев заражения COVID-19