По состоянию на пятницу, 1 января, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 81,94 миллиона, а жертвами заболевания стали более 1,8 миллиона заболевших. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Только за минувшие сутки в мире выявили 470 046 новых случая заражения COVID-19, а число летальных исходов увеличилось на 9 921.Таким образом, за все время пандемии в мире зарегистрировали уже 81 947 503 заболевших коронавирусной инфекцией, а число жертв составляет 1 808 041.Лидером по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где выявили уже 19 376 790 случаев заражения. На втором месте расположилась Индия, где количество заболевших на данный момент составляет 10 286 709. На третьем месте находится Бразилия с 7 619 200 заболевшими.Кроме того, свыше миллиона инфицированных зарегистрировано в России (3 186 336), Франции (2 576 420), Великобритании (2 488 784), Италии (2 107 166), Испании (1 893 502), Германии (1 742 661), Колумбии (1 626 461), Аргентине (1 613 928) и Мексики (1 413 935).