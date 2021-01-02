Из проекта «Северный поток-2» вышла норвежская компания DNV GL, являвшаяся основным участников сделки.РБК сообщает, что основной причиной отказа сертифицировать газопровод стали угрозы новыми санкциями США.Компания прекратит выдавать сертификат соответствия газопроводу до тех пор пока имеющиеся санкции и угроза новых будут оставаться в силе.Из-за решения компании запуск газопровода, запланированный на январь, будет под угрозой. Инспекция и сертификация «Северного потока-2» обязательна на датском участке.Первые санкции США в отношении газопровода были введены в конце 2019 года. Тогда от участия в проекте отказалась компания-трубоукладчик Allseas.Ранее эксперты заявляли, что к началу 2021 года «Северный поток-2» будет запущен. Газопровод протянется от российского берега до Германии через Балтийское море. Общая протяжность газопровода составит около 2,5 тысячи километров.