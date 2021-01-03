В новогодние праздники россияне любят ходить баню. Врачи предупредили, что посещения парилки является нагрузкой для организма, и представили главные правила ее посещения, и рассказали, чем можно перекусить между посещением парилки, к каким последствиям может привести употребление алкоголя в бане, а также можно ли прыгать после парилки в сугроб.Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова заявил, что посещение бани практически никому не противопоказано, однако противопоказания имеются для парной, где температура пара достигает более 100 градусов.От таких банных процедур следует отказаться людям с повышенным артериальным давлением, онкологией, любыми воспалительными процессами в организме, заболеваниями кожных покровов, нарушениями психической и нервной системы. Кроме того, эксперт призвал воздержаться от посещения бани в одиночку пожилых, а также отказаться от парилки беременных женщин.Зимой специалисты рекомендуют прогреваться постепенно. Следует подольше посидеть в предбаннике, а в первый раз заходить в парную на короткий период, постепенно увеличивая время. Кроме того, эксперты не советуют резко выходить на холод после парилки, и отмечают, что прыжки в сугробы подойдут только закаленным, поскольку стресс от разницы температур может привести к сердечному приступу.По словам главного нарколога департамента здравоохранения Москвы и Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, отметил, высокие температуры делают баню несовместимой с другими воздействиями на организм.«Это не может быть алкоголь, какая-то обильная еда, большие физические нагрузки… Баня несовместима ни с чем. Она, как первая любовь, не терпит конкуренции», - приводит «РИА Новости» слова эксперта.Он также отмечает, что от алкоголя необходимо отказаться как минимум за три дня до посещения бани.Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой сообщает, что перед посещением бани нельзя передать, употреблять тяжелую и жирную пищу, но парную не следует посещать натощак, и лучше за час сделать небольшой перекус.После парилки специалисты советуют пить воду и чай на травах