После победы американской сборной по хоккею в матче с командой Словакии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, определился соперник российский сборной в полуфинале. Российские хоккеисты встретится с канадцами.В четвертьфинале молодежная сборная Канады обыграли Чехию со счетом 3:0, Россия одержала победу в игре Германией (2:1).Матч Канада - Россия состоится во вторник, 5 января. Начало в 2.00 по московскому времениНапомним, российская сборная одержала победу в матче с командой США (5:3), позже проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира россияне обыграла шведов (4:3). Таким образом, команда России с 8 очками стала второй в группе В и сыграла со сборной Германии, занявшей третье место в группе А.