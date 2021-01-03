Сборная России по лыжным гонкам оштрафована на €230 за игнорирование правил обязательного ношения масок на соревнованиях «Тур де Ски» в Швейцарии.Масочный режим нарушали российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак.Также подобному наказанию подверглись французы и шведы, сообщает Expressen.Ранее стало известно, что на трассе «Тур де Ски» столкнулись два российских лыжника, потеряв свои лидирующие позиции в гонке и возможность занять почетные места на пьедестале.Не поделили трассу перед финишем Евгений Белов и Алексей Червоткин. Заходя в поворот, один из спортсменов подрезал другого, что стало причиной падения обоих лыжников. На повороте их обошел россиянин Иван Якимушкин. Вылетев с трассы из-за столкновения впереди идущих лыжников, он смог вернуться и наверстать упущенное время.