Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого без электроэнергии осталось более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба Кремля.Он отметил, что специалисты МЧС работали слаженно и быстро.Согласно отчету губернатора, без электроэнергии остаются еще около 6 тысяч человек. Финальные работы по устранению последствий непогоды будут устранены к вечеру 4 января.Напомним, что ранее в ночь на субботу после сильного снегопада без электричества остались около 16,2 тысяч человек в 1 008 населенных пунктах. К утру воскресенья электроэнергия была восстановлена у 6,4 тысяч жителей.Перед Новым годом псковичей предупреждали о сильном ледяном дожде, который вызовет гололед на дорогах и возможные перебои электроэнергии.