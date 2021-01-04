Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео.Накануне американский коллега заявлял, что администрация действующего президента Дональда Трампа проводила более жёсткую политику в отношении России по сравнению с другими странами.Бальбек рассказал, что Россия \\"и без откровений Майка Помпео\\" знает, что администрация Трампа регулярно вводила новые антироссийские санкции, руководствуясь ничем не подтверждёнными и бездоказательными обвинениями. Об этом представитель ГД рассказал в беседе с RT- Эта американская администрация перещеголяла своих предшественников в санкционной гонке. Дало ли это какой-то результат? На позиции России, относительно национальных интересов, это никак не повлияло. На развитие отношений между нашими странами - тоже нет, - рассказал депутат.Напомним, ранее Помпео высказывался не только о жесткой политике в отношении к России, но и заявил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против \\"более 365 целей в России\\".