Министерство иностранных дел России ответило на заявление госсекретаря США Майка Помпео о жестком курсе в отношении Москвы.Ранее госсекретарь США на своей странице в Twitter написал заявление о том, что ни одна президентская администрация не проводила настолько жесткий курс в отношении Москвы, как администрация действующего американского лидера Дональда Трампа.«Россия, Россия, Россия... Давайте поговорим о России, изолировавшись от постороннего шума. Ни одна администрация не была так жестока по отношению к России, как мы... Посмотрите на факты», - заявлял Помпео.В ответ на публикацию МИД РФ разместило на своей официальной странице в той же соцсети картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона», сопроводив ее ироничной подписью на английском языке.«Отлично справляетесь, крутые парни!» - ответили в российском дипведомстве.