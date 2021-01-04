Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала ложью и слухами слова советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, который заявил об «утечке» COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань, обвинив Китай в распространении коронавирусной инфекции.«Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухани … Почти все мировые учёные и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли её критике… Господин Поттингер … продолжает повторять уже ранее звучавшую ложь и клевету», - заявила глава МИД КНР.Чуньин отметила, что китайские эксперты неоднократно давали комментарии по данному вопросу, а американские СМИ посещали Уханьский институт вирусологии, где им сообщали о реальном положении дел.Дипломат выразила надежду, что американская сторона «внесёт ясность» по поводу того, чем является подобное заявление - личным мнением господина Поттингера или официальной позицией Вашингтона