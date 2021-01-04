Прибор, способный обнаружить коронавирус SARS-CoV-2 за десять секунд, разработали ученые Билькентского университета в Анкаре. О новинке сообщила пресс-служба турецкого вуза.Как отмечается, прибор, получивший название Diagnovir, выявляет коронавирусную инфекцию в образцах слюны. Для обнаружения COVID-19 проба слюны смешивается со специальным раствором, после чего помещается на чип обнаружения патогенов. Оптическая система меняет цвет свечения в том случае, если биосенсор обнаружил присутствие патогенов.Ученые отмечают, технология, применяющаяся в Diagnovir, была разработана турецкими экспертами за семь месяцев и может в будущем работать не только с SARS-CoV-2, но другие патогены. Кроме того, как утверждают разработчики, эффективность нового прибора достигает 99 процентов. Изобретение намерены запатентовать.«Система имеет высокий экспортный потенциал ... Мы верим, что это изобретение в ближайшее время окажет огромное влияние на нашу страну и мир», - заявили в университете.