Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержали в Персидском заливе судно под южнокорейским флагом и сопроводили его к иранскому порту из-за загрязнения воды.Иранские власти считают, что южнокорейский танкер, предназначенный для перевозки продуктов нефтехимии, загрязнял окружающую среду.«Танкер Hankuk Chemi, на борту которого находилось 7200 тонн нефтехимии, неоднократно нарушал экологические протоколы с момента отплытия из саудовского порта Эль-Джобайл», — приводит агентство Fars сообщение КСИР.В Министерстве иностранных дел Южной Кореи в свою очередь сообщили, что знают о задержании южнокорейского судна в районе Хормузского пролива и уже попросила о скорейшем освобождение танкера, а также направили в регион свой военно-морской юнит.О перехвате торгового судна ранее сообщила Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO)