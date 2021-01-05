На Украине партия \\"Оппозиционная платформа – За жизнь\\" инициирует сбор подписей граждан за возможность регистрации в стране российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\". Об этом заявил руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский.- Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины. Начнем с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда (города в Донецкой области). Позже охватим всю Донецкую и Луганскую области, распространим на всю Украину. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины, - приводит слова политика пресс-служба партии.