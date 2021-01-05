На чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд 2021 завершился первый период первого полуфинального матча турнира. В Эдмонтоне играют команды Канады и России и пока что канадцы уверенно выигрывают со счетом 3:0. Арсений Грицюк, игрок нашей команды, высказался по поводу того, что случилось в первой трети поединка:- Я думаю, что они начали хорошо первый период. Мы вышли на игру и оказались не готовы к такому. Сейчас соберемся и найдем свою игру. Будем больше набрасывать на ворота и думаю, что зайдет шайба. Думаю, что надо просто успокоиться. Вышли на матч, а нам навязали свою игру. Разберем все ошибки с парнями и наладим свою игру, - сказал наш хоккеист Арсений Грицюк в прямом эфире Первого канала.Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Канада - Россия. Напомним, что россияне и канадцы последний раз играли в финале прошлого МЧМ. Тогда Канада победила со счетом 4:3.