Молодежная сборная России проиграла полуфинал ЧМ-2021 по хоккею команде Канады 0:5. И наш главный тренер Игорь Ларионов ответил прямо на вопрос о своей возможной отставке:- Напрашивается ли отставка и был ли подход к игре правильным? Можно как угодно рассуждать, если говорить, что произошло. Нужен анализ, нельзя сразу сказать, правильный подход или нет, - приводит слова Ларионова портал \\"Чемпионат\\".При этом, тренер нашей молодежки довольно позитивно отозвался о действиях своих парней, сказав, что все выкладывались по полной программе, но такие неудачи - только помогают:- Неприятное поражение, но я горжусь парнями, у этих ребят большое будущее, им надо расти дальше и пройти через такие поражения. Легче всего зажать их в тиски и играть от обороны, надеяться на выдающуюся игру вратаря.После того, как российская команда проиграла Канаде полуфинал МЧМ-2021, то теперь нас ждет битва за 3-е место. Соперник станет известен после завершения матча Финляндия - США.