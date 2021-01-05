Пароли от приложений и сервисов надо менять как минимум каждый год, сообщил руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.- Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь всё чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество — их проще сменить, - рассказал эксперт \\"Российской газете\\".Николай Анисеня также призвал применять дополнительный пути аутентификации при входе: одноразовые пароли из приложений-генераторов или из СМС-сообщения.Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров добавил, что злоумышленники способны угадать пароль подбором, даже если в качестве пароля используется слово. Специалист рекомендует использовать составлять из нескольких слов, не связанных между собой.