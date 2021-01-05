Со временем люди будут переносить коронавирус в лёгкой форме, сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Специалист также заявил, что для снижения распространения коронавируса необходима вакцинация. Однако заболевание не исчезнет насовсем, оно пройдёт путь, схожий с гриппом в 2009 году, когда статистика заражений была высокой и многие переносили его в тяжёлой форме, но затем он стал обычным респираторным заболеванием.- Так или иначе нам с ним придётся жить всё оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжёлый, - сообщил инфекционист.