Действующий американский лидер Дональд Трамп дал обещание победить в восьми штатах, где по официальным данным он проиграл в ходе президентских выборов.«[Демократы] говорят: он жалуется из-за Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь из-за восьми штатов, но, думаю, что выиграю их все», - заявил глава Белого дома в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия.Трамп указал на то, что ситуация изменится в ближайшее время. В частности, он заявил о помощи вице-президента США Майка Пенса во время заседания Конгресса, где должны утвердить результаты президентских выборов.Напомним, как писал сайт kp.ru, около 140 республиканцев намерены выступить против утверждения итогов выборов. Они намерены оспорить результаты президентских выборов в стране при голосовании 6 января по утверждению итогов голосования в обеих палатах Конгресса нового созыва. При этом, конгрессмены-демократы направили письмо главе ФБР Кристоферу Рэю с просьбой о начале уголовного расследования в отношении Трампа